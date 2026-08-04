Мишустин анонсировал строительство 12 курортов в 10 регионах России Мишустин: 12 курортов появятся в РФ в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал»

В России построят 12 круглогодичных курортов в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит пресс-служба кабмина, программу реализуют в 10 регионах страны.

Очень важно и дальше создавать качественную и доступную инфраструктуру. Для этого реализуется один из знаковых проектов — «Пять морей и озеро Байкал», в рамках которого в 10 российских субъектах будет построено 12 круглогодичных курортов. Прежде всего, это программа льготного кредитования, с помощью которой сегодня возводятся 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тыс. номеров. И еще 40 круглогодичных объектов. Это аквапарки, горнолыжные курорты и парки развлечений, — сообщил он.

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию для строительства «Лахта Центра — 2» в Санкт-Петербурге. В подготовке участвовали 22 организации. «Газпром» в 2021 году представил проект второй башни высотой 703 метра и третьего небоскреба, «Лахта Центр — 3», высотой 555 метров.

До этого сообщалось, что маркетплейс Wildberries строит в Казахстане складские помещения общей площадью порядка 260 тыс. квадратных метров. Ввод новых логистических объектов в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года.