Политолог оценил вероятность начала переговоров РФ и Украины до конца года

Россия и Украина могут обсудить гуманитарные вопросы уже предстоящей осенью, а технические контакты по обмену пленными сохранятся и в ближайшее время, заявил NEWS.ru политолог, эксперт Международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. По его мнению, несмотря на текущий виток эскалации, стороны, вероятно, получат дополнительный импульс к диалогу ближе к зиме.

Никто не может ничего точно сказать о переговорах РФ и Украины, но мне кажется, что впереди нас ждет цикл эскалации. Каждая из сторон постарается закрепить за собой выгодные позиции. С одной стороны, Украина резко усиливает удары по объектам в глубине РФ. С другой, ВС России более жестко блокируют транспортные коридоры ВСУ, в частности, морские. Я допускаю, что осенью или зимой переговоры Москвы и Киева могут получить дополнительный импульс. Они будут носить более технический характер. Стороны обсудят обмен военнопленными и телами убитых, возможно, гуманитарные аспекты. Контакты, вероятно, будут сохраняться и сейчас, но пока трудно надеяться на то, что они приведут к каким-то существенным позитивным сдвигам в динамике конфликта, — пояснил Кортунов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский стремится завершить боевые действия к наступлению зимнего периода из-за надвигающегося энергетического коллапса в стране. По его словам, украинское руководство осознает, что продолжение активной фазы конфликта приведет к катастрофическим последствиям для инфраструктуры и социальной стабильности.