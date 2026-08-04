Политолог ответил, что подтолкнет РФ и Украину к конструктивному диалогу Политолог Кортунов: освобождение Донбасса подтолкнет РФ и Украину к диалогу

Освобождение Донбасса может подтолкнуть Россию и Украину к диалогу о мирном урегулировании конфликта, заявил NEWS.ru эксперт Международного клуба «Валдай» политолог Андрей Кортунов. По его словам, это минимальное условие для российской стороны.

Если [освобождение Донбасса] произойдет в ближайшие месяцы, то, конечно, это повысит шансы на начало диалога с [Украиной]. Российская позиция сводилась к тому, что освобождение Донбасса — это минимальное предварительное условие для того, чтобы начать серьезно договариваться о прекращении конфликта. По крайней мере, именно так интерпретировался всегда дух Анкориджа. Но мы не знаем, конечно, когда это произойдет, поскольку Славянско-Краматорская агломерация — это очень сильно укрепленный район. Поэтому, наверное, никто не может сказать с уверенностью, что в течение ближайших месяцев эта задача будет окончательно решена, — поделился Кортунов.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова рассматривать предложения по урегулированию кризиса на Украине, включая различные форматы контактов. Дипломат подчеркнул, что российские официальные лица неоднократно заявляли о возможности переговоров.