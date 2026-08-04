Хохотали под агонию котенка: двух малолетних живодеров привели в полицию

В городе Каспийске Республики Дагестан двоих малолетних поставили на профилактический учет в полиции после того, как они убили котенка возле подъезда дома. Видео с издевательствами были распространены в социальных сетях. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Убийцы котенка

Видео с моментом расправы над животным, снятое на камеру домофона, первым выложил Telegram-канал «Каспийск 24». Затем кадры разошлись по местным и федеральным каналам.

На обнародованной записи видно, как школьники дважды подбрасывают животное в воздух, а затем со смехом наблюдают за его предсмертными мучениями. Сообщается, что происходящее сопровождалось смехом. Позже к пострадавшему котенку в панике подбежала другая кошка, однако подростки продолжали безучастно стоять рядом.

«Подбежала мама-кошка»

Пользователи, ознакомившиеся с записью, начали массово требовать разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. В том числе зоозащитники движения «ЗА животных! НЕТ живодерам!» требовали наказать родителей двух мальчиков, которые, как оказалось, являются братьями.

«Два выродка во дворе со всей силы подбрасывают в воздух маленького черного котенка. Котенок падал и ударялся об асфальт. Все это сопровождалось смехом живодеров, наблюдавших за агонией котенка. Позже к котенку подбежала кошка, предположительно мама, пытавшаяся спасти свое дитя в последние мгновения. На это невозможно смотреть без боли... Котенок умер», — констатируют волонтеры.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Они просто игрались»

Глава пресс-службы УМВД республики Гаяна Гариева в комментарии «КП — Северный Кавказ» посетовала, что даже родители мальчиков не нашли ничего преступного в их деяниях, ответив на претензии: «Они ведь просто игрались! Ничего плохого не хотели».

«Если в 8–10 лет ребенок не знает, что удар о землю или падение с высоты — это травма или перелом, то либо его надо показать хорошему специалисту, либо вы родитель, который абсолютно безразличен к своему ребенку. И еще: если в 8–10 лет ребенок жесток с животными и безнаказан за содеянное, то в 14–16 он будет жесток уже с людьми», — заявила Гаяна Гариева.

В Сети был опубликован разговор сотрудника полиции с двумя мальчиками и их отцом. Первые, отвечая на вопросы сотрудника, заявили, что «больше так не будут и сожалеют о своем поступке».

Против родителей же был составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

«По данному факту несовершеннолетние вместе со своим законным представителем — отцом — приглашены в кабинет сегодня (2 августа) в 11:00. В отношении законных представителей составлен административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению своих несовершеннолетних детей. Также указанные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет ПДН города Каспийска для дальнейших профилактических мероприятий. И будем проводить профилактические беседы, чтобы такие факты не повторялись», — сообщили в полиции Каспийска.

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