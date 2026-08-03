Соседи учуяли трупный запах: вахтовик обезглавил женщину-рантье и ее мужа

Нижегородский областной суд вынес приговор 42-летнему калининградцу, который жестоко расправился с семейной парой и расчленил их трупы. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой криминальной истории.

Конфликт и убийство

Преступление было совершено в квартире многоэтажного дома на улице Раевского, где обвиняемый снимал комнату у 51-летней хозяйки жилья. Как установил суд, 17 августа 2025 года во время конфликта мужчина нанес женщине множественные удары ножом и покинул квартиру.

Спустя непродолжительное время он вернулся, и тогда уже между ним и 70-летним сожителем хозяйки также произошла ссора. Согласно материалам дела, квартирант избил мужчину металлической шваброй, после чего нанес ему множественные удары тем же ножом в область жизненно важных органов.

По информации следствия, позднее погибшим также были нанесены удары тупым предметом по голове.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трупный запах

Несколько дней спустя соседи почувствовали в подъезде трупный запах. Один из жильцов вызвал полицию, однако, по словам соседки Анастасии Крайновой, в тот день сотрудники не приехали. Затем жители пытались дозвониться хозяевам квартиры, стучали в дверь и окна, но никто не отвечал.

«Стали звонить хозяевам, трубки не берут, стучали в дверь, в окно, реакции никакой. Стала уже я звонить, вызывать наряд. Приехал участковый, он постучал, потыркался, развернулся, уехал. В зале окно было открыто, я залезла, обошла квартиру, она пустая, но диван забросан вещами, игрушки высыпаны, и понятно, что там что-то спрятано… Приехали родственники, наняли мужчину по вскрытию дверей, он вскрыл платно, они обследовали, нашли первый труп женщины на диване под вещами. И уже начали подъезжать сотрудники полиции», — цитировал Анастасию Крайнову портал «В городе N».

Оба тела были обезглавлены, а также отсутствовали некоторые части тел. Следствие установило, что спустя несколько дней после убийства обвиняемый расчленил тела, упаковал останки, а головы потерпевших спрятал на крыше построек гаражного кооператива.

По словам соседки, 18 августа квартиросъемщик возвращался к дому, стоял у окна квартиры и задернул шторы. Нашли его вскоре после обнаружения трупов благодаря геолокации мобильного телефона.

18 лет за два расчлененных трупа

Во время избрания меры пресечения обвиняемый рассказывал, что приехал работать вахтовым методом, но устроиться не смог, поэтому работал грузчиком и охранником в одном из сетевых магазинов. У погибшей пары он проживал около месяца и был знакомым мужа дочери хозяйки квартиры. На стадии расследования мужчина свою вину не признавал.

Однако 30 июля 2026 года Нижегородский областной суд признал его виновным в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью. К тому моменту подсудимый полностью признал вину.

Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на два года после освобождения.

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