Стало известно об эвакуации башен «Москва-Сити»

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в деловом центре «Москва-Сити» объявили эвакуацию людей из башен. По версии источника, посетителей и сотрудников выводят из комплексов «Федерация» и «Империя».

По словам очевидцев, которые цитирует канал, паники нет, все проходит спокойно. В публикации говорится, что в зданиях отключили лифты. Причины эвакуации пока не называются.

Ранее жителей поселка Киалим в Челябинской области эвакуировали из-за критического поднятия уровня воды в местном водохранилище. Всего из 30 домов эвакуированы 36 человек, из них шесть человек провели ночь в пункте временного размещения, развернутом на базе школы № 1 в Карабаше.

До этого в Таганроге проводили эвакуацию жителей. Зона эвакуации была установлена от площади Авиаторов и до улицы Спортивная. Мероприятия проводились с целью обеспечить условия для работы саперов.

Также Wildberries сообщал об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре. В компании заявили, что решение принято в соответствии с требованиями безопасности.