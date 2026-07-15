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15 июля 2026 в 17:30

В оперативных службах рассказали, что произошло с лифтом в «Москва-Сити»

ТАСС: в небоскребе «Москва-Сити» произошло ложное срабатывание сигнализации

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Ложное срабатывание пожарной сигнализации произошло в одной из башен комплекса «Москва-Сити», сообщили ТАСС в оперативных службах. Информация о падении лифта не подтвердилась.

Произошло ложное срабатывание сигнализации системы «Стрелец». Падения лифта не было, — сообщили агентству.

По предварительным данным, после срабатывания сигнализации все лифты автоматически спустились на первый этаж. Как рассказал источник, пострадавших и возгорания нет.

Ранее сообщалось, что лифт с пассажирами сорвался с седьмого этажа в башне «Запад» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити». По словам очевидцев, сперва произошло отключение электричества, после чего перестали работать все лифты.

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