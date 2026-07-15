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15 июля 2026 в 10:57

Рухнувшая вместе с лифтом россиянка потребовала 1,5 млн рублей за переломы

В Оренбурге пострадавшая при падении лифта женщина потребовала 1,5 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женщина, получившая переломы при падении лифта в Оренбурге, потребовала от управляющей компании возместить моральный вред в размере 1,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Оренбургской области в Telegram-канале. Иск поступил в Дзержинский районный суд.

Женщина получила травмы в виде переломов. Она длительное время находилась на стационарном лечении. Просит суд взыскать с ООО «УК „Альфа“» компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей, — отметили в пресс-службе.

По словам пострадавшей, в лифт вошли восемь человек и загорелась кнопка «перегруз». Однако система блокировки не сработала и во время движения вниз кабина стала падать. Защитный механизм остановил лифт. После инцидента за медицинской помощью обратились пять человек: двоих осмотрели на месте, одного обследовали в больнице, еще двоих госпитализировали.

Ранее один человек погиб в результате падения строительного лифта на западе Москвы. Еще один получил травмы. Трагедия произошла на Большой Очаковской улице. По данным источника, лифт сорвался с уровня четвертого-пятого этажа. Внутри находились двое монтеров.

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