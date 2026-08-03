Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа

Посольство России в Риме назвало теракт в Москве попыткой запугать итальянцев. Откуда появилась такая версия, какие подробности теракта стали известны к 3 августа, кто мог быть целью атаки?

Попытка устрашения: как посольство РФ объяснило теракт на Кудринской площади

Посольство России в Риме обвинило Киев в организации теракта на Кудринской площади в Москве 1 августа. По версии дипломатов, украинские спецслужбы стараются запугать иностранцев, в том числе итальянцев, которые живут и работают в России.

«Кровавые щупальца террористической банды Зеленского дотянулись до итальянского ресторана Balzi Rossi в Москве. Только благодаря самоотверженности сотрудника российской службы безопасности не пострадали шеф-повар из Неаполя Кармине Альфьери и члены его команды. Остаются ли еще у кого-нибудь сомнения в том, что киевский режим — это очередная эманация „Аль-Каиды“ (террористическая организация, запрещена в России) и ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), а [президент Украины Владимир] Зеленский с его [главой офиса президента Украины Кириллом] Будановым, [бывшим главой ОП Андреем] Ермаком, [экс-министром обороны Украины Михаилом] Федоровым и прочими отщепенцами — террористы, которых ждет конец Усамы бен Ладена и ему подобных? Те же, кто продолжает общаться с этими негодяями <…>, — пособники террористов, какие бы должности они ни занимали», — заявили в посольстве РФ в Италии.

Дипломаты сравнили теракт в Balzi Rossi с первым в истории терактом в Монако 29 июня 2026 года, целью которого стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.

«Это свидетельство того, что украинская террористическая зараза уже начинает распространяться по Европе и по Италии в частности», — объявили в посольстве.

Полиция Монако Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о теракте в Balzi Rossi к 3 августа, новые подробности

Глава МИД Италии Антонио Таяни отверг версию, что теракт в Москве был направлен против итальянского ресторана.

«Утверждение, что нападение на итальянский ресторан в Москве было совершено „для запугивания итальянцев“, — это колоссальная ложь. Зачем украинцам запугивать итальянцев, если наша страна поддерживает Киев?» — передают слова Таяни итальянские СМИ.

Жертвами теракта на Кудринской площади в Москве стали пять человек, в общей сложности ранения получил 21 человек. По заключению Национального антитеррористического комитета (НАК), взрывное устройство принесла женщина. Охранник, заподозрив неладное, остановил ее для досмотра, после чего прогремел взрыв. Источники СМИ предположили, что СВУ было активировано дистанционно.

«Не знаю, наградят ли парня, который ценой собственной жизни предотвратил теракт, который мог стать чудовищным по масштабам военных потерь», — отметил блогер Сергей Колясников.

Главред RT Маргарита Симоньян объявила, что семья погибшего охранника получит премию Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей.

Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: NEWS.ru Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Обстановка возле ресторана на Кудринской площади после взрыва Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кто мог быть целью теракта на Кудринской, что известно

Известно, что в день теракта ресторан Balzi Rossi был закрыт для проведения мероприятия — по одним данным, планировалась свадьба, по другим — банкет в честь дня рождения.

Сразу же после теракта СМИ и блогеры начали выяснять, кто из важных лиц мог быть на банкете и мог являться целью террористов. Появилось несколько разных версий. Журналист Олег Кашин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выдвинул версию, что в ресторане мог отмечать день рождения главком ВКС РФ генерал Александр Чайко. Подтверждений этой версии нет.

Telegram-канал «Одет аккуратно. Борода черная» утверждает, что в ресторане проходила свадьба на 50 человек, среди гостей якобы был «относительно высокопоставленный представитель мэрии Москвы».

Несмотря на отсутствие официальных заявлений, россияне в Сети не сомневаются, что теракт на Кудринской был организован украинскими спецслужбами.

«Когда-то [украинский националист Дмитрий] Корчинский (террорист, экстремист и все такое) отлил в граните: „Украине надо вступать не в НАТО, а в „Аль-Каиду“: толку столько же, а понтов больше“. Ну вот, можно сказать, вступили. Сочувствующих [Украине] поздравляем: вы находитесь на стороне, практикующей теракты со смертниками», — констатировал журналист Евгений Норин.

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