Гастроэнтеролог ответил, кому нельзя есть незрелый арбуз Гастроэнтеролог Логинов: незрелый арбуз нельзя есть при колите

Не стоит есть незрелые арбузы при синдроме раздраженного кишечника и колите, предупредил кандидат медицинских наук врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов. В разговоре с «Чемпионатом» специалист подчеркнул, что при данных заболеваниях продукт спровоцирует болевой приступ и обострение метеоризма.

По словам врача, здоровый человек может столкнуться с дискомфортом — вздутием, урчанием в животе и осмотической диареей. Логинов обратил внимание, что острого отравления незрелый арбуз при этом не вызовет, хоть и создаст серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Он посоветовал не выбрасывать такой продукт. Специалист уточнил, что из-за низкого содержания сахаров незрелые плоды идеально подходят для засолки.

Ранее нутрициолог Елена Милаева заявила, что людям с гастритом и язвой желудка противопоказано употреблять арбузы и дыни. Она отметила, что в разгар сезона этих бахчевых культур здоровому взрослому человеку важно помнить о строгой умеренности в их потреблении.