Раскрыто, зачем на самом деле Умерова назначали главой разведки Украины

США продвинули Рустема Умерова на должность главы разведки Украины для оказания давления на президента страны Владимира Зеленского, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова политолог Богдан Безпалько. По его словам, подобные кадровые перестановки ничего не изменят для России.

Рустем Умеров — это уже испытанный кадр, человек, который поддерживает связи с Западом. Насколько мне известно, у него дом в Майами, и вообще он очень хорошо связан с Соединенными Штатами. [Его назначение главой разведки Украины] можно расценивать как усиление роли США в команде украинских силовиков. Но для России это ровным счетом пока не изменит ничего. Может быть, это несколько усилит давление на Зеленского. Но пока что Запад не заинтересован в прекращении конфликта за счет уступок со стороны Киева. Поэтому для нас это может обернуться знаковыми событиями в будущем, но из осторожности все-таки пока не стоит ожидать ничего хорошего, — поделился Безпалько.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что назначение Умерова на пост главы разведки Украины связано с предстоящими выборами в стране. По его словам, Зеленский делает кадровые перестановки по рекомендациям Запада.