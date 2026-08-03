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03 августа 2026 в 16:35

Раскрыто, зачем на самом деле Умерова назначали главой разведки Украины

Политолог Безпалько: США хотят надавить на Зеленского с помощью Умерова

Рустем Умеров Рустем Умеров Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press
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США продвинули Рустема Умерова на должность главы разведки Украины для оказания давления на президента страны Владимира Зеленского, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова политолог Богдан Безпалько. По его словам, подобные кадровые перестановки ничего не изменят для России.

Рустем Умеров — это уже испытанный кадр, человек, который поддерживает связи с Западом. Насколько мне известно, у него дом в Майами, и вообще он очень хорошо связан с Соединенными Штатами. [Его назначение главой разведки Украины] можно расценивать как усиление роли США в команде украинских силовиков. Но для России это ровным счетом пока не изменит ничего. Может быть, это несколько усилит давление на Зеленского. Но пока что Запад не заинтересован в прекращении конфликта за счет уступок со стороны Киева. Поэтому для нас это может обернуться знаковыми событиями в будущем, но из осторожности все-таки пока не стоит ожидать ничего хорошего, — поделился Безпалько.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение, что назначение Умерова на пост главы разведки Украины связано с предстоящими выборами в стране. По его словам, Зеленский делает кадровые перестановки по рекомендациям Запада.

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Владимир Зеленский
Рустем Умеров
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Я. Стойкова
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