Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 16:05

Врач предупредила об опасности закруток с косточковыми плодами

Врач Мамонова: закрутки с косточковыми плодами могут стать токсичными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Закрутки с косточковыми плодами могут стать токсичными из-за длительного хранения, рассказала телеканалу «Краснодар» заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Татьяна Мамонова. Она отметила, что косточки вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика и некоторых других плодов содержат амигдалин.

Специалист объяснила, что в организме человека это соединение может превратиться в токсичную синильную кислоту. Особенно опасны поврежденные или треснувшие косточки.

Мамонова подчеркнула, что термическая обработка частично снижает риски — кипячение разрушает фермент, который запускает образование синильной кислоты. Тем не менее при долгом хранении амигдалин может постепенно попадать в сироп.

Ранее биолог Асият Абдуллаева рассказала, что домашние консервы с признаками вздутия нельзя употреблять в пищу. Она отметила, что банки нужно регулярно осматривать.

Читайте также
Педиатр ответила, до какого возраста ребенку нужно грудное вскармливание
Здоровье/красота
Педиатр ответила, до какого возраста ребенку нужно грудное вскармливание
Гастроэнтеролог ответил, кому нельзя есть незрелый арбуз
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог ответил, кому нельзя есть незрелый арбуз
Больше никакого варенья — режу яблоки дольками и присыпаю сахаром: заготовка для пирогов на зиму
Общество
Больше никакого варенья — режу яблоки дольками и присыпаю сахаром: заготовка для пирогов на зиму
Без салата «Парамониха» в 90-е не обходилась ни одна зима: вкуснее лечо — можно есть ложкой, класть в щи и борщи
Общество
Без салата «Парамониха» в 90-е не обходилась ни одна зима: вкуснее лечо — можно есть ложкой, класть в щи и борщи
Какие грибы не стоит покупать с рук: советы Роспотребнадзора
Семья и жизнь
Какие грибы не стоит покупать с рук: советы Роспотребнадзора
Здоровье
закрутки
токсины
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФАС возбудила уголовное дело против Apple
В ФНПР призвали обеспечить гарантии для работников онлайн-платформ
«Директор школы» выманил у выпускницы 100 тыс. рублей
В США раскрыли, кто финансировал Марокко перед кризисом с мигрантами
В России появился новый медиахолдинг «М.1»
Экс-игрок «Спартака» назвал трех кандидатов на звание лучшего снайпера РПЛ
Зверский теракт ВСУ в Геленджике 3 августа: убитые дети, десятки раненых
Токсиколог предупредила о вреде бесконтрольного приема БАДов
Российские дроны уничтожили четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ
В России могут изменить правила блокировки счетов граждан
Португальский «шпион» и успехи России в ДНР: новости СВО к вечеру 3 августа
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик
В Госдуме отреагировали на слова ирландского путешественника о Казани
Пожилая женщина отправилась в лес за грибами и два дня просидела на болоте
Предупреждения для водителей об эвакуации авто могут ввести в России
Названа причина убийства в подмосковном Солнечногорске
Трихолог назвала главную ошибку при выпадении волос
Число госпитализированных при атаке ВСУ на Геленджик увеличилось
Стало известно об эвакуации башен «Москва-Сити»
Сотрудники атомной электростанции пострадали при подрыве на мине ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.