Врач предупредила об опасности закруток с косточковыми плодами Врач Мамонова: закрутки с косточковыми плодами могут стать токсичными

Закрутки с косточковыми плодами могут стать токсичными из-за длительного хранения, рассказала телеканалу «Краснодар» заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Татьяна Мамонова. Она отметила, что косточки вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика и некоторых других плодов содержат амигдалин.

Специалист объяснила, что в организме человека это соединение может превратиться в токсичную синильную кислоту. Особенно опасны поврежденные или треснувшие косточки.

Мамонова подчеркнула, что термическая обработка частично снижает риски — кипячение разрушает фермент, который запускает образование синильной кислоты. Тем не менее при долгом хранении амигдалин может постепенно попадать в сироп.

Ранее биолог Асият Абдуллаева рассказала, что домашние консервы с признаками вздутия нельзя употреблять в пищу. Она отметила, что банки нужно регулярно осматривать.