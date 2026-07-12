Какие грибы не стоит покупать с рук: советы Роспотребнадзора

Покупать лесные грибы с рук — это всегда риск, сравнимый с игрой в рулетку. Даже если продавец выглядит доброжелательно, а грибы на вид свежие, последствия могут быть самыми тяжелыми — вплоть до летального исхода.

Вот главные причины, почему Роспотребнадзор и врачи категорически не рекомендуют этого делать, какие грибы могут быть опасны и что делать, чтобы точно не отравиться.

Главные риски покупки с рук

Опасные двойники — главная проблема. Даже опытный грибник может ошибиться, а уж проверить, что именно лежит в корзинке у незнакомого продавца, невозможно. Самые коварные из них — бледная поганка, ложные опята и мухоморы, которые могут быть замаскированы под безопасные виды. Отличить их на глаз не всегда под силу даже специалисту.

Ботулизм — это смертельно опасное заболевание, которое развивается в герметично закрытых домашних консервах. Если вам предлагают маринованные или соленые грибы в банках, не купленные в магазине, — это самый большой «красный флаг». В домашних условиях сложно соблюсти все санитарные нормы, необходимые для уничтожения возбудителей ботулизма. Уверены ли вы в продавце?

Есть и грибы-«губки», которые легко накапливают вредные вещества. Свежие трубчатые грибы, такие как белые, подосиновики и подберезовики, впитывают все из окружающей среды, как губка. Если их собрали у дороги или в промышленной зоне, в них будут тяжелые металлы и токсины. После сбора они портятся уже через 2–4 часа при комнатной температуре.

Неизвестная «смесь» — еще одна проблема. Продавцы часто смешивают разные грибы. Вы не сможете проверить каждый экземпляр в таком «ассорти». Покупайте только те грибы, которые вы точно знаете.

Даже съедобные грибы становятся ядовитыми, если они старые, переросшие, дряблые или поврежденные личинками. В них накапливаются токсины, и они могут вызвать тяжелое отравление.

Никогда не покупайте нарезанные, перемолотые или переработанные грибы. В таком виде невозможно определить их сорт и качество.

Опасные грибы Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Самые опасные грибы, которые маскируются под съедобные

Бледная поганка — самый токсичный гриб в наших лесах. Смертельная доза — всего 30 граммов. И она умело притворяется: ее легко спутать с зеленоватой сыроежкой, зеленушкой или шампиньоном. Отличительные признаки — утолщение у основания ножки (вольва) и неприятный запах. Но если вы покупаете грибы уже нарезанными, этих признаков вы просто не увидите. Поэтому Роспотребнадзор особенно не рекомендует покупать с рук переработанные, измельченные грибы.

Ложные опята — еще один враг грибников. У съедобных опят пластинки под шляпкой всегда белые или кремовые. У ложных — серо-желтые, быстро темнеют до буроватых или черных. И главное: у съедобного опенка на ножке есть кольцо-юбочка, у ложного — нет. Но когда грибы уже вперемешку в одном пакете, разобрать это почти невозможно.

Галерина окаймленная — смертельно опасный гриб, который легко перепутать с летним опенком. У галерины ножка мучнистая, а у опенка — покрыта чешуйками. Разница — в деталях, которые теряются в общей массе.

Свинушка — гриб, который долго считался съедобным, а теперь признан опасным. Он крупный, мясистый, и его часто собирают по ошибке. Но он может спровоцировать тяжелую аутоиммунную реакцию, вплоть до разрушения эритроцитов.

Мухомор весенний — ближайший родственник белой поганки. Его можно встретить уже в начале лета, и он тоже маскируется под съедобные виды.

Перечный гриб — его легко принять за масленка или моховик. Но у маслят есть кольцо на ножке, а у перечного — нет. И на срезе съедобный моховик синеет, а перечный краснеет.

Бледная поганка Фото: AGAMI/R. Olivier/Global Look Press

Что делать, если вы все же решили купить грибы на рынке?

Если вы покупаете грибы не с рук у обочины, а на официальном рынке, шансы получить безопасный продукт выше, но риск все равно остается. Вот что нужно проверить.

Берите целые грибы с ножками. На рынках разрешена продажа только целых грибов, по видам. Если вам продают нарезанные или смешанные — откажитесь.

Обязательно попросите у продавца документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность грибов, а также разрешение на торговлю.

Обращайте внимание на внешний вид. У качественных грибов ножки должны быть плотными, без темных пятен и слизи, а запах — нейтральным, грибным.

Главный совет: самый безопасный способ насладиться грибами — это есть либо выращенные в теплице шампиньоны и вешенки из магазина, либо грибы, которые вы собрали сами в экологически чистом месте и в которых уверены на 100%.

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