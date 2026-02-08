Четверо человек съели странные грибы и не выжили В Калифорнии четыре человека погибли от отравления бледными поганками

Четыре человека погибли, а троим потребовалась пересадка печени после употребления в пищу смертельно ядовитых грибов в американском штате Калифорния, передает Associated Press со ссылкой на местные власти. По данным агентства, их легко спутать со съедобными видами. Кроме того, из-за влажной погоды эти грибы широко распространились на территории штата.

Четыре человека скончались, и еще трем потребовалась трансплантация печени после того, как они съели <…> бледные поганки, — говорится в материале.

