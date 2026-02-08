Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 11:50

Четверо человек съели странные грибы и не выжили

В Калифорнии четыре человека погибли от отравления бледными поганками

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Четыре человека погибли, а троим потребовалась пересадка печени после употребления в пищу смертельно ядовитых грибов в американском штате Калифорния, передает Associated Press со ссылкой на местные власти. По данным агентства, их легко спутать со съедобными видами. Кроме того, из-за влажной погоды эти грибы широко распространились на территории штата.

Четыре человека скончались, и еще трем потребовалась трансплантация печени после того, как они съели <…> бледные поганки, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что массовое отравление россиян в отеле MBC Condotel на Пхукете вызвал загрязненный лед в напитках. После посещения кафе на территории гостиницы все пострадавшие туристы сообщили о таких симптомах, как тошнота, рвота и диарея. Специалисты предположили, что лед для коктейлей был изготовлен из водопроводной воды, употребление которой в Таиланде связано с высоким риском из-за возможного содержания опасных бактерий, вирусов и паразитов.

Кроме того, две россиянки получили тяжелое отравление после ужина в кафе на Пхукете, где им подали испорченный суп том-ям. На следующий день у них проявились серьезные симптомы, включая сильную рвоту, высокую температуру, перепады артериального давления, а также онемение языка и конечностей.

Читайте также
Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас: вкуснющий салат с маринованными опятами
Общество
Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас: вкуснющий салат с маринованными опятами
Все закуски ушли на второй план: маринованные шампиньоны — делайте сразу килограмм, они улетают быстрее мяса
Общество
Все закуски ушли на второй план: маринованные шампиньоны — делайте сразу килограмм, они улетают быстрее мяса
Названа причина массового отравления россиян в гостинице Пхукета
Россия
Названа причина массового отравления россиян в гостинице Пхукета
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Общество
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Скончался вокалист популярной американской рок-группы 3 Doors Down
Музыка
Скончался вокалист популярной американской рок-группы 3 Doors Down
грибы
отравления
смерти
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.