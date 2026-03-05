Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 07:30

IT-эксперт рассказал, как безопасно подключиться к общественному Wi-Fi

IT-эксперт Зыков: шифрование HTTPS обеспечивает безопасность сети Wi-Fi

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Шифрование по протоколу HTTPS обеспечивает безопасность подключения к Wi-Fi, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, крайне не рекомендуется пользоваться общественными сетями, которые не защищены паролем.

Подключение к публичным Wi-Fi-сетям связано с определенными рисками. Проблема таких сетей в том, что они часто открыты для большого числа пользователей и не всегда имеют достаточный уровень защиты. Признаком безопасности является использование защищенных соединений на сайтах и в приложениях. Современные сайты и сервисы применяют шифрование HTTPS, которое защищает данные между устройством пользователя и сервером. Поэтому перед вводом логинов, паролей или других конфиденциальных данных важно убедиться, что адрес сайта начинается с «https://» и браузер показывает значок безопасного соединения, — предупредил Зыков.

Он подчеркнул, что в общественных местах мошенники часто создают «двойники» официальных Wi-Fi сетей. Так, по словам Зыкова, вместо «Cafe_Free_WiFi» могут появиться «Cafe_Free_WiFi_1» или «CafeFreeWiFi». IT-эксперт указал, что перед подключением к сети рекомендуется уточнить ее точное название у сотрудников заведения или на информационной табличке.

Важный сигнал — наличие хотя бы базовой защиты сети. Полностью открытые сети считаются наиболее уязвимыми, так как трафик в них проще перехватывать. Если сеть требует пароль, это не гарантирует полной безопасности, но все же снижает риск. Также стоит обратить внимание на страницу авторизации — так называемый captive portal, который часто появляется при подключении в гостиницах или аэропортах. Она должна открываться на понятном домене и не требовать избыточных данных, например банковской информации или логинов от сторонних сервисов, — добавил Зыков.

Он заключил, что важно наблюдать за поведением устройства после подключения. По словам эксперта, если система предупреждает о небезопасной сети, проблемах с сертификатами или подозрительной странице для входа, такие уведомления не стоит игнорировать. Зыков также отметил, что необычные запросы на установку сертификатов или приложений для доступа в интернет могут быть тревожным сигналом.

Ранее юрист Вячеслав Печников предупредил, что использование чужого Wi-Fi может привести к судебному разбирательству. По его словам, за подключение к сети с помощью вредоносного ПО предусмотрена уголовная ответственность.

интернет
Wi-Fi
советы
мошенники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 россиян застряли на круизном лайнере из-за «Эпической ярости» США
«Отрицают»: в Иране сделали заявление по запуску ракеты в адрес Турции
Эксперт по ИИ объяснила, как распознать написанный нейросетью текст
Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на нефть
Овчинский: в ЕКЦ обработали примерно 27 тыс. обращений по реновации
«Опережая время»: как прошло открытие выставки Егора Зайцева «Форма цвета»
В США указали на подготовку курдов к наступательной операции в Иране
Украинских полицейских начали массово переводить в штурмовики
Стало известно, во сколько обойдется отпуск у Черного моря этим летом
Трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА
Стало известно, какие россияне смогут получить пенсию досрочно
Трех человек спасли из горящего массажного салона в Москве
В США рассказали, сколько дней продлится операция против Ирана
Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта
Школьникам рассказали о нюансах устного экзамена перед ОГЭ по истории
Страховщик раскрыл среднюю стоимость лечения рака в России
Юрист поставил Сабурова «на счетчик»
Прибавка в 22 000 с 1 апреля: составили список получателей соцпенсий
Мужчину зарезали рядом со станцией метро «Сокол» в Москве
Пенсионерка рассказала о пережитом кошмаре в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.