IT-эксперт рассказал, как безопасно подключиться к общественному Wi-Fi

Шифрование по протоколу HTTPS обеспечивает безопасность подключения к Wi-Fi, заявил NEWS.ru главный редактор издания Runet.News IT-эксперт Владимир Зыков. По его словам, крайне не рекомендуется пользоваться общественными сетями, которые не защищены паролем.

Подключение к публичным Wi-Fi-сетям связано с определенными рисками. Проблема таких сетей в том, что они часто открыты для большого числа пользователей и не всегда имеют достаточный уровень защиты. Признаком безопасности является использование защищенных соединений на сайтах и в приложениях. Современные сайты и сервисы применяют шифрование HTTPS, которое защищает данные между устройством пользователя и сервером. Поэтому перед вводом логинов, паролей или других конфиденциальных данных важно убедиться, что адрес сайта начинается с «https://» и браузер показывает значок безопасного соединения, — предупредил Зыков.

Он подчеркнул, что в общественных местах мошенники часто создают «двойники» официальных Wi-Fi сетей. Так, по словам Зыкова, вместо «Cafe_Free_WiFi» могут появиться «Cafe_Free_WiFi_1» или «CafeFreeWiFi». IT-эксперт указал, что перед подключением к сети рекомендуется уточнить ее точное название у сотрудников заведения или на информационной табличке.

Важный сигнал — наличие хотя бы базовой защиты сети. Полностью открытые сети считаются наиболее уязвимыми, так как трафик в них проще перехватывать. Если сеть требует пароль, это не гарантирует полной безопасности, но все же снижает риск. Также стоит обратить внимание на страницу авторизации — так называемый captive portal, который часто появляется при подключении в гостиницах или аэропортах. Она должна открываться на понятном домене и не требовать избыточных данных, например банковской информации или логинов от сторонних сервисов, — добавил Зыков.

Он заключил, что важно наблюдать за поведением устройства после подключения. По словам эксперта, если система предупреждает о небезопасной сети, проблемах с сертификатами или подозрительной странице для входа, такие уведомления не стоит игнорировать. Зыков также отметил, что необычные запросы на установку сертификатов или приложений для доступа в интернет могут быть тревожным сигналом.

Ранее юрист Вячеслав Печников предупредил, что использование чужого Wi-Fi может привести к судебному разбирательству. По его словам, за подключение к сети с помощью вредоносного ПО предусмотрена уголовная ответственность.