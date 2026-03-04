Россиян предупредили о нешуточных штрафах за оскорбления в Сети Машаров: оскорбления в Сети грозят россиянам штрафами до 700 тыс. рублей

Оскорбления в Сети грозят обидчикам штрафом до 700 тыс. рублей, предупредил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, которые приводит ТАСС, это касается как личных сообщений, так и публичных комментариев.

За оскорбление, под которым понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, предусмотрена административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ, — напомнил Машаров.

Он подчеркнул, что для закона не так важно, было ли оскорбление в запрещенных социальных сетях или нет. Обидчик в любом случае понесет ответственность. Машаров также напомнил, что суды принимают скриншоты переписок даже из запрещенных соцсетей.

