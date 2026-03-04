Россиянам напомнили о штрафах за вонь из квартиры Доцент Леонова: за неприятный запах в квартире грозит штраф до 20 тыс. рублей

Россиянам стоит внимательнее следить за чистотой в своих квартирах, напомнила в беседе с РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова. Она предупредила, что за стойкий неприятный запах можно получить штраф.

Неприятный запах из квартиры может быть следствием нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. Это может быть содержание животного без надлежащего ухода, отсутствие надлежащей уборки, несвоевременный вынос мусора и так далее, — пояснила Леонова.

Для физических лиц сумма взыскания составит от 500 до 1000 рублей, а для юридических — до 20 тыс. рублей. В крайних случаях дело может дойти до изъятия животных путем выкупа, если причина кроется в них.

Норма направлена как на защиту прав соседей, так и на гуманное отношение к самим животным. По словам доцента, закон встает на сторону тех, кто страдает от зловония, и тех, кто не может за себя постоять.

