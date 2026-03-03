Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:34

В России призвали ужесточить наказание за оскорбление врачей и педагогов

Депутат Зинчук предложил увеличить штрафы за оскорбление врачей и педагогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат петербургского заксобрания Алексей Зинчук предложил установить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей или арест до 15 суток за оскорбление врачей, педагогов и других должностных лиц, пишет «Парламентская газета». По его мнению, учителя и медики зачастую сталкиваются с агрессией или насилием по отношению к ним.

Здравоохранение и образование — стратегические государственные отрасли, направленные на повышение качества и продолжительности жизни в России. Если в каждой поликлинике, школе или детском садике, на каретах скорой помощи будет объявление: «Уважаемые граждане, напоминаем, что оскорбление сотрудников влечет наложение административного штрафа от 5 тыс. до 15 тыc. рублей либо арест до 15 суток. Спасибо за понимание», — люди станут вести себя тише, агрессии будет меньше, — высказался Зинчук.

Он добавил, что соответствующие изменения нужно внести в статью 5.61 КоАП. Сейчас за оскорбление наказывают штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом в статье не выделяют какую-либо категорию граждан. По словам Зинчука, с учетом роста случаев нападок на учителей и врачей нужно ужесточить наказание за подобное.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что сейчас в медицине наблюдается дефицит кадров, связанный с бурным развитием частных клиник последние 10 лет. Он добавил, что на ситуацию повлияла пандемия коронавируса, которая унесла жизни многих врачей и медсестер. Помимо этого, большое количество медработников сегодня трудятся на нужды СВО.

