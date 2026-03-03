Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:48

В Госдуме рассказали о системе маркировки моторных масел с 1 апреля

Депутат Чаплин: обязательная маркировка моторных масел снизит число аварий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обязательная маркировка моторных масел, которая начнет действовать в России с 1 апреля, снизит число аварий, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, передача данных в систему «Честный знак» позволит отслеживать путь каждого смазочного материала и специальных автожидкостей от завода до прилавка.

С 1 апреля начинается обязательная передача данных в систему «Честный знак» по маркированным смазочным материалам и специальным автомобильным жидкостям. Теперь каждый литр моторного масла, тормозной жидкости или антифриза, поступивший в продажу, будет отслеживаться государством на всем пути от производителя до конечного потребителя. Распространение маркировки на автомобильные масла и спецжидкости вызвано острой проблемой контрафакта на этом рынке. Использование некачественных масел и жидкостей напрямую влияет на безопасность дорожного движения и срок службы автомобилей, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что для защиты своих прав водители смогут проверять легальность покупки через мобильное приложение. По его словам, в России уже действует ответственность за нарушение правил маркировки на специальные автомобильные жидкости, штраф составляет до 500 тыс. рублей.

Для автовладельцев новые правила означают возможность проверки легальности продукции через мобильное приложение «Честный знак». Отсканировав код на канистре, можно убедиться, что масло произведено легально, сертифицировано и введено в оборот официально. Ответственность за нарушение правил маркировки уже действует: за оборот немаркированной продукции предусмотрены штрафы до 300 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юридических лиц, а также конфискация товара, — резюмировал Чаплин.

