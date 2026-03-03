Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 12:52

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина с Трампом пока не планируется

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Разговор президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом пока не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. 2 марта российский лидер по телефону обсудил с лидерами нескольких арабских стран эскалацию вокруг Ирана, передает РИА Новости.

Нет, пока разговора с Трампом не планируется, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд детально проанализировали текущую ситуацию и возможные последствия стремительно развивающейся военной эскалации. Особое внимание стороны уделили поиску путей недопущения дальнейшего расширения конфликта, который грозит втянуть в себя все новые государства.

Кроме того, президент РФ и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили кризис на Ближнем Востоке. Стороны выразили надежду на скорейшее урегулирование конфликта.

До этого МИД России заявил, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договоре о нераспространении ядерного оружия.

