Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя

Актриса Наталья Бордо заявила, что планирует уволить семейного водителя. Как передает корреспондент NEWS.ru, во время первого международного конкурса красоты «Мисс БРИКС-2026» артистка призналась, что вынуждена пойти на такой шаг из-за роста цен.

С мужем мы обсуждали, что мы уволим водителя. Хотим пересчитать наши траты. Сейчас все очень подорожало, — заявила Бордо.

Ранее попытка записать популярный трюк с переворотом для социальных сетей обернулась для актрисы травмой и инвалидным креслом. Исполнительница планировала снять видео вместе с мужем, продюсером Марюсом Вайсбергом, но тот отнесся к затее скептически и участвовать отказался. Тогда Бардо привлекла к съемкам сына. Во время попытки перевернуть мальчика актриса резко потянула мышцы спины. Из-за этого к концу отпуска она была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

До этого фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы через суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с актрисы Ольги Будиной. Решение уже вступило в законную силу, однако точная сумма долга не разглашается.