Водитель автокрана провалился в котлован и умер на севере Москвы

На севере Москвы погиб водитель автокрана, сообщает MK.RU. Техника перевернулась, и водитель выпал в котлован. Спасти мужчину не удалось.

Трагедия произошла около 10 часов 2 марта на стройплощадке на Смольной улице.

Ранее под Мурино на стройке погиб рабочий после того, как на объекте со стропы подъемного крана сорвалась бетонная стойка. Мужчина скончался на месте. В момент происшествия велись работы по монтажу железобетонных конструкций. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.

В январе на промышленном предприятии в Шадринске погиб работник. При разборе кирпичной перегородки произошло обрушение части кладки. В результате один из сотрудников получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными. Трагедия произошла 19 января на площадке компании ООО «Дон». Межрегиональная территориальная госинспекция труда в Тюменской и Курганской областях приступила к проверке.