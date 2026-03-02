Российский эксперт предупредил о рисках блокирования Ормузского пролива

Перекрытие Ормузского пролива спровоцирует дополнительное давление на рынке нефтехимии и удобрений, заявил РИА Новости научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов. Он пояснил, что данный регион считается крупным в производстве базовых химических продуктов.

Дополнительное давление может возникнуть на нефтехимию и удобрения, поскольку регион является крупным производителем базовых химических продуктов и аммиака, — сказал Кузнецов.

Эксперт также рассказал, что ситуация может вызвать рост цен на нефть, нефтепродукты, а также СПГ. Он добавил, что если ограничения коснутся только американских кораблей, то негативный эффект от данного события будет ограниченным, так как торговых судов США в регионе немного.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев выразил мнение, что блокада Ормузского пролива грозит ростом инфляции во всем мире, что побудит инвесторов вкладываться в покупку американского доллара, стоимость которого будет расти. Он также отметил, что в России этот процесс будет нивелирован увеличением цен на нефть.