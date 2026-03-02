Психолог назвала причины популярности философии «ваби-саби»

Зумеры устали от погони за успехом и идеальной картинкой, рассказала «Москве 24» психолог Екатерина Кольцова. Она отметила, что философия «ваби-саби» подразумевает принятие несовершенства.

Многие действительно устали от бесконечной погони за идеальной картинкой, и эволюционный маятник качнулся в другую сторону. От демонстрации «какой я успешный, счастливый, красивый и талантливый» общество перешло к демонстрации недостатков и их принятию, — рассказала Кольцова.

Психолог подчеркнула, что новое поколение воспитывалось в атмосфере принятия, а не установок о том, что они недостаточно хороши. По ее словам, тренд на реставрацию вещей — протест зумеров против идеальности.

Ранее этнопедагог Нина Чикунова рассказала, что погружение в прорубь на Крещение для многих зумеров стало способом продвинуться в соцсетях. Она пояснила, что сам процесс похож на модный челлендж, поэтому молодежь, даже не придавая происходящему религиозный смысл, охотно участвует в традиционном купании.