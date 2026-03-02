Психолог рассказала, что лучше подарить женщине на 8 Марта

Креативный мастер-класс, билет на концерт или поход в спа-салон станут отличными подарками на 8 Марта — все это даст женщине яркие впечатления, заявила РИАМО психолог Алена Иванова. При выборе презента эксперт посоветовала остерегаться бытовых приборов и дежурных наборов из супермаркета. Такие подарки могут лишь обидеть женщину.

Избегайте дежурных наборов из супермаркета: они кричат о том, что вы вспомнили о празднике за пять минут до визита. Если хотите попасть в самое сердце, включите эмпатию и вспомните, на что она жаловалась последние полгода. Устала? Оплатите клининг или массаж. Давно не виделись? Организуйте уикенд без телефонов, — посоветовала Иванова.

Психолог напомнила, что самый ценный ресурс — это вовсе не вещи, а эмоции и время. По ее словам, подарок на 8 Марта должен транслировать не простое поздравление с весной, а мысль «Я слышу твои пожелания и ценю тебя как личность».

Ранее заместитель гендиректора ассоциации «Теплицы России» Юлия Панова заявила, что стоимость цветов в преддверии Международного женского дня вырастет на 15–20%. По ее словам, цены на эту продукцию повышаются отчасти из-за антироссийских санкций.