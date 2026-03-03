Салат, который хочется есть снова и снова, — «Весенний каприз»: праздничный, но простой в приготовлении

Представляем салат «Весенний каприз» — недорогое, праздничное, но простое в приготовлении блюдо, которое идеально подойдет к столу в честь 8 Марта или просто семейного ужина. Этот салат хочется есть снова и снова!

Сочетание слоеной текстуры создает удивительную игру: мягкое куриное филе, сладковатая и ароматная курага, нежные яйца, пикантный сыр и хрустящие грецкие орехи, объединенные майонезом, дарят настоящий праздник вкуса.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 300 г отварного куриного филе, 150 г кураги, 4 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, майонез, соль, перец по вкусу.

Как приготовить

Курагу залейте кипятком на 15–20 минут, затем обсушите и мелко нарежьте. Курицу нарежьте мелкими кубиками. Яйца и сыр натрите на мелкой терке. Грецкие орехи порубите ножом. Выкладывайте салат слоями на плоское блюдо, каждый слой промазывая майонезом и слегка присаливая: первый слой — курица, второй — курага, третий — яйца, четвертый — сыр. Верхний слой щедро посыпьте измельченными грецкими орехами. Уберите салат в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

