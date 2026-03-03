Вместо майонезных салатов — грузинская свежесть: «Газапхули» с яблоком и огурцом готовлю даже к завтраку

Весна пришла — за 5 минут готовлю салат «Газапхули» с яблочком, огурцом и самой сочной заправкой. Беру свежий огурец, зеленое яблоко и ароматную зелень — и создаю легкий, витаминный салат, идеальный для поста или как освежающее дополнение к любому блюду. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится быстрее, чем вы сварите макароны. Его необычность в том, что кисло-сладкое яблоко и хрустящий огурец в компании чеснока и лимонного сока создают тот самый весенний, пробуждающий вкус. Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая, с легкой кислинкой и пикантной ноткой чеснока. Салат идеально подходит к шашлыку, жареной картошке или просто как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 свежий огурец, 1 зеленое яблоко, пучок укропа, 1 зубчик чеснока, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ст. ложка оливкового масла, соль и перец по вкусу. Огурец и очищенное яблоко нарежьте тонкой соломкой. Укроп мелко порубите. Смешайте все ингредиенты, добавьте измельченный чеснок, заправьте лимонным соком и маслом, посолите и поперчите.

