Постный пирог с морковью: полезный и сладкий

В пост хочется чего-то уютного и сладкого. Постный пирог с морковью — это здоровая альтернатива обычной выпечке, полная витаминов. Готовится за минуты.

Берем 250 г муки, 100 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, 80 мл растительного масла, 150 мл растительного молока (или воды), 2 средние моркови, горсть изюма. Нашинкуйте овощи на терке, отожмите сок, смешайте с сахарным песком и маслом. Всыпьте муку с разрыхлителем и солью, добавьте изюм, замесите тесто. Оно выйдет мягким и ароматным. Выложите в промасленную форму диаметром 22 см, украсьте морковными стружками. Запекайте 40 минут при 175 градусах. Готовность проверьте — верх золотистый, внутри сухо. Остудите постный пирог на решетке, посыпьте кокосовой стружкой. Такой пирог не только постный, но и полезный — морковь добавляет естественную сладость.

Ранее мы поделились рецептом простого постного печенья.