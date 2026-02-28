Зимняя Олимпиада — 2026
Рецепт постного печенья за полчаса без хлопот

Пост — это время простых радостей, и постное печенье без яиц с молоком как раз то, что нужно для сладкого настроения. Оно получается нежным, но твердым, и готовится из подручных продуктов. Сейчас покажу проверенный способ.

Ингредиенты: 250 г муки, 80 г сахара, 90 мл растительного масла, 80 мл теплой воды, 1 ч. л. соды, гашенной уксусом, корица по вкусу. Смешайте муку с сахаром и корицей, влейте масло и воду, добавьте гашеную соду. Получится эластичное тесто — заверните в пленку на 10 минут. Затем раскатайте, нарежьте ромбиками или звездочками, уложите на деко и запекайте 12–15 минут при 190 градусах. Постное печенье готово, когда края подрумянятся — украсьте кокосовой стружкой.

Это печенье — находка для постных дней: минимум калорий, максимум вкуса. Угощайтесь с чаем и делитесь рецептом с друзьями!

Ранее мы поделились рецептом тушеной капусты без мяса.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
