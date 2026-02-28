Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:12

Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби

Подписывайтесь на нас в MAX

Один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Абу-Даби, передает местное агентство новостей WAM со ссылкой на данные МВД. По данным источника, Эмиратам удалось перехватить несколько ракет, запущенных с территории Ирана.

Обломки ракеты упали на жилой район в Абу-Даби, что привело к материальному ущербу и гибели гражданина азиатской страны, — сказано в сообщении.

Как пишет Gulf News со ссылкой на Минобороны страны, атака стала вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права. Представители оборонного ведомства подчеркнули, что «оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию».

Ранее сообщалось об эвакуации людей из небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае. Тем временем посольство США в Абу-Даби и Генеральное консульство США в Дубае выпустили предупреждение с рекомендацией укрыться. По предварительной информации, в городе включили воздушную сирену.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что ответ Ирана может создать экологическую катастрофу в Израиле. Он напомнил, что у Ирана есть гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» и «Фаттах-2», которые не смогут перехватить израильские и американские системы.

жертвы
ракеты
обломки
Абу-Даби
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Сигнал воздушной тревоги прервал прямой эфир из Катара
Эвакуация началась в самом высоком в мире здании
Хуситы объявили о возобновлении атак по Израилю и судам в Красном море
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.