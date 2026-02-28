Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби

Один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Абу-Даби, передает местное агентство новостей WAM со ссылкой на данные МВД. По данным источника, Эмиратам удалось перехватить несколько ракет, запущенных с территории Ирана.

Обломки ракеты упали на жилой район в Абу-Даби, что привело к материальному ущербу и гибели гражданина азиатской страны, — сказано в сообщении.

Как пишет Gulf News со ссылкой на Минобороны страны, атака стала вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права. Представители оборонного ведомства подчеркнули, что «оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию».

Ранее сообщалось об эвакуации людей из небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае. Тем временем посольство США в Абу-Даби и Генеральное консульство США в Дубае выпустили предупреждение с рекомендацией укрыться. По предварительной информации, в городе включили воздушную сирену.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что ответ Ирана может создать экологическую катастрофу в Израиле. Он напомнил, что у Ирана есть гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» и «Фаттах-2», которые не смогут перехватить израильские и американские системы.