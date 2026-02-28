Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:51

Очевидцы рассказали об обстановке в Дубае и Абу-Даби после атак Ирана

NEWS.ru: жители Дубая и Абу-Даби прячутся в домах от ударов иранских ракет

Фото: Sui Xiankai/XinHua/Global Look Press
Жители Абу-Даби и туристы напуганы атаками со стороны Ирана, они прячутся в домах и других укрытиях от ударов, заявила NEWS.ru россиянка Светлана. По ее словам, несколько местных жителей пострадала от обломков ракет, сбитых системами ПВО.

Мы переехали из России в Абу-Даби с семьей год назад. Сейчас обстановка неспокойная, люди бегут с улиц в дома. Я слышала несколько взрывов и следы в небе от ПВО. Атаки продолжаются. Пишут, что скоро интернет могут отключить. Также слышала, что несколько людей уже пострадала от обломков ракет, сбитых ПВО, — рассказала очевидец.

В Дубае обстановка такая же неспокойная, поделился с NEWS.ru турист из России Михаил. По его словам, в небе над городом гремят взрывы из-за отражения атак.

Слышали несколько взрывов и следов в небе от ПВО. В нашем районе относительно спокойно, атакуют дальше, на расстоянии. Сидим в номере отеля, — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что Иран нанес массированные удары по территории Бахрейна, где базируется Пятый флот ВМС США. Одновременно с этим атакам подверглись американские военные объекты в Катаре.

Иран
Абу-Даби
Дубай
атаки
удары
