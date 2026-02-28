Мигранты, ЖКУ, мошенники, такси: какие законы вступают в силу в марте

С 1 марта в России начнут действовать несколько новых законов, в том числе о расширении оснований для увольнения мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. О чем идет речь?

Какие законы вступят в силу в марте 2026 года

По словам Володина, теперь работодатели смогут расторгать договоры с иностранцами, которые приехали на работу в Россию, не только для соблюдения федеральных, но и региональных ограничений.

«Это очередной шаг по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024-го принято 22 федеральных закона в этой части», — заявил спикер Госдумы.

Прежде причиной для увольнения иностранца или человека без гражданства могла быть необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента или постановлениями правительства. При этом региональные ограничения в этот список включены не были.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Согласно другому вступающему в силу закону, крайняя дата внесения платежей за жилищно-­коммунальные услуги будет перенесена на пять дней — с 10-го на 15-е число месяца. Предполагается, что новые правила позволят россиянам избежать просрочек и начисления пеней. Поправки также предусматривают перенос срока предоставления платежных документов на плату за жилое помещение и коммунальные услуги с 1-го на 5-е число месяца.

Кроме того, Володин предупредил о создании государственной системы «Антифрод», которая позволит эффективнее выявлять действия мошенников и оперативно обмениваться информацией между ведомствами, предотвращая преступления.

Также в силу вступает закон, согласно которому сервисы онлайн-подписок теперь не вправе автоматически списывать очередную плату, если пользователь отказался от продления. Изменения затронут сервисы с ежемесячной оплатой, включая онлайн-­кинотеатры и программы лояльности.

Помимо этого, с марта микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять Центральный банк РФ о попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

«Все эти нормы направлены на то, чтобы уберечь людей от действий мошенников и возможных финансовых потерь», — отметил Володин.

Еще один закон предполагает, что для самозанятых таксистов, работающих на нелокализованных автомобилях, вводится квота в размере 25% от общего числа зарегистрированных в региональном реестре. Остальные машины должны будут соответствовать одному из параметров локализации. Это не затронет транспортные средства, внесенные в реестр до 1 марта этого года.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что еще изменится в законодательстве с марта

С марта в выдаче прокатного удостоверения смогут отказать фильмам, дискредитирующим российские традиционные духовно-­нравственные ценности.

Владельцы аудиовизуальных сервисов, то есть онлайн-­кинотеатров и стриминговых платформ, будут обязаны не допускать распространения фильмов с материалами, направленными против этих ценностей. Ограничения коснутся сайтов, которые ежедневно посещают больше 100 тысяч пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.

Кроме того, интернет-­ресурсы с предложениями о дистанционной продаже табачной и никотиносодержащей продукции начнут блокировать во внесудебном порядке. Владельцы социальных сетей будут обязаны вести мониторинг ресурсов для выявления информации с предложениями о розничной продаже табачной и никотиносодержащей продукции и пресекать ее распространение.

Согласно другому вступающему в силу документу, вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах нужно будет размещать на русском языке. При этом разрешено дублирование надписей на языки народов России. Допускается сообщение информации на иностранном языке, однако она обязательно должна быть продублирована на русском.

Читайте также:

Ответный удар Ирана: какие цели поражены в Израиле, удары по базам США

Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары

«Искандер» сжег HIMARS, кошмаривший Белгород: удары по Украине 28 февраля