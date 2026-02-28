Над отелем с россиянами сбили ракету В ОАЭ перехватили ракету над пятизвездочным отелем с россиянами

Силы ПВО сбили ракету над пятизвездочным отелем Al Raha Beach Resort & Spa в Абу-Даби, в котором, в том числе, отдыхают туристы из России, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. Гостиница находится в 15 минутах езды от аэропорта, на искусственном острове Пальма Джумейра.

Канал пишет, что периодичность звуков разрывов была 30-40 секунд. Эвакуация в популярном курортном районе, где находится Al Raha Beach Resort & Spa, не проводилась.

До этого очевидцы запечатлели на видео интенсивную работу систем ПВО в небе над Абу-Даби. На кадрах видны перехваты и падение нескольких сбитых иранских ракет. В Минобороны страны позже заявили, что военные успешно перехватили часть ракет. Ведомство отдельно подчеркнуло, что ОАЭ оставляют за собой право на ответные действия в адрес Ирана.

Ранее появилась информация, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за ракетного удара Ирана по столице ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.