28 февраля 2026 в 16:56

Названы операции в зоне СВО, которые войдут в учебники военной истории

Полковник Матвийчук: освобождение Мариуполя войдет в учебники военной истории

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Освобождение Мариуполя войдет в учебники всемирной военной истории, заявил NEWS.ru полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, событие значимо всесторонней задействованностью армии РФ.

Во всемирные учебники военных стратегий войдет операция по уничтожению группировки ВСУ в Мариуполе и последующему взятию этого города ВС РФ. Там были морские десанты, высадка морской пехоты на берег и действия сухопутных войск, а также взаимодействие с военно-космическими силами, — заявил он.

Матвийчук отметил, что мировую славу также получат операция по взятию аэропорта под Гостомелем и «труба» под Курском. По его словам, событие стало легендарным благодаря уникальному плану солдат ВС РФ.

Хочется выделить Гостомельскую операцию по взятию аэропорта. Мы такого не делали со времен Второй мировой войны. Ее провели по классике воздушно-десантных операций. Также легендарной стала операция, называемая «труба». Когда по трубе наши офицеры и солдаты проникли в тыл противника, нанесли поражение ему возле Курска, — заключил Матвийчук.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что стратегическая ценность Херсонского направления для российских войск заключается в возможности выхода к Николаеву. По его словам, сейчас в этом районе в сложных погодных условиях ведутся ожесточенные бои, в которых бойцы ВС РФ продолжают выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи.

