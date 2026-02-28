Зимняя Олимпиада — 2026
Письмо Татьяны Онегину из частной коллекции оказалось утерянным подлинником

Подлинник письма Татьяны к Онегину 126 лет хранился в частной коллекции

В России обнаружили третью версию письма Татьяны Онегину — подлинник хранился в частной коллекции 126 лет, сообщил РЕН ТВ. По информации журналистов, экспертиза подтвердила, что рукопись настоящая.

В издании отметили, что отрывок из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», найденный в частной коллекции, предназначался для проверки цензором. До находки исследователи знали лишь о двух версиях письма Татьяны — черновой и чистовой.

Исследователи выяснили, что бумага, на которой написано письмо, состоит из льняных волокон. Они характерны для тряпичной бумаги, которую использовали в тот период. Кроме того, на поверхности рукописи сохранились следы от сетки, которую применяли для ручного создания бумаги.

