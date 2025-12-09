Культовый текст Цоя уйдет с молотка минимум за 1 млн рублей В Петербурге на аукционе продадут рукопись Виктора Цоя

Рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» будет выставлена на продажу на аукционе в Санкт-Петербурге, сообщил аукционный дом «Литфонд». Стартовая цена лота составляет 1 млн рублей.

Текст был написан рукой музыканта в июне 1986 года. На листе также стоит дата и подпись Нины Барановской. Она работала методистом в межсоюзном доме самодеятельного творчества. Фактически именно этот человек принимал решение о том, будет ли песня допущена к исполнению на сцене Ленинградского рок-клуба.

Ранее группа «Кино» представила новый альбом под названием «Молнии Индры». По словам соло-гитариста Юрия Каспаряна, в пластинку вошли 12 малоизвестных песен, записанных в 80-х годах. Отмечается, что эти композиции были заново переработаны. Нынешний состав группы создал для них свежие аранжировки и современное звучание. В процессе работы также был использован цифровой голос покойного лидера коллектива Виктора Цоя.

До этого на аукцион был выставлен рисунок Цоя. Стартовая цена лота — 1,5 млн рублей. Работа была создана музыкантом в 1980-х годах и долгое время хранилась в коллекции его друга, фотографа Сергея Борисова.