Водка и оливье в черном списке. Горькая правда о новогодних блюдах

У некоторых людей оливье и водка в новогоднюю ночь могут спровоцировать сильную боль или ухудшение состояния здоровья. Гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова в интервью NEWS.ru рассказала, при каких недугах следует отдавать предпочтение диетическим блюдам и с какими диагнозами в сторону традиционного праздничного салата лучше не смотреть.

При каких заболеваниях на Новый год нужно соблюдать диету

Людям с нарушениями обмена веществ, такими как сахарный диабет, подагра и ожирение, следует быть особенно аккуратными в новогоднюю ночь. Высокое содержание сахара, жиров и соли в традиционных блюдах может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови, обострению подагры из-за пуринов и набору лишнего веса.

Кроме того, в зоне риска пожилые люди. С возрастом пищеварительная система становится более чувствительной, и переваривание тяжелой пищи может вызывать дискомфорт и проблемы.

Новогодние блюда также могут быть опасны для беременных женщин. Их организм подвержен изменениям, поэтому тяжелая пища может усугубить такие распространенные проблемы, как изжога и вздутие живота.

Еще одной категорией людей, которым следует избегать таких блюд, как оливье, являются пациенты после операций на органах ЖКТ. Им необходимо строго соблюдать диету, назначенную врачом.

Самые вредные новогодние продукты

К самым вредным новогодним блюдам относятся оливье и другие майонезные салаты. Майонез — это продукт с высоким содержанием жира и калорий, а в сочетании с вареными овощами, колбасой или мясом он становится настоящей бомбой для пищеварительной системы. К тому же майонез — благоприятная среда для размножения бактерий, особенно если салат долго стоит при комнатной температуре.

Жирные и жареные блюда требуют активной работы печени и поджелудочной железы для выработки ферментов и желчи. Для людей с хроническими заболеваниями этих органов такое блюдо может стать триггером для обострения. Жирное мясо и рыба также тяжело перевариваются, вызывая чувство тяжести и дискомфорт.

Селедка под шубой не менее опасна, чем оливье. Сочетание жирной рыбы, майонеза, картофеля и свеклы — это удар по пищеварительной системе. Селедка сама по себе может быть достаточно соленой, что нежелательно для людей с гипертонией и проблемами почек.

Алкогольные напитки — это токсин для организма. Он раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, нарушает работу печени, увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. Шампанское, будучи газированным напитком, может вызывать вздутие и дискомфорт, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника. Водка, как крепкий алкоголь, оказывает более выраженное негативное воздействие.

В новогоднюю ночь также следует избегать сладких напитков и десертов. Избыток сахара особенно вреден для людей с диабетом. Он способствует резким скачкам глюкозы в крови и может привести к набору веса.

Красная икра и красная рыба — это ценные источники белка, омега-3 жирных кислот и витаминов, однако некоторым людям следует ограничить или вовсе исключить их из своего рациона. Пациентам с гипертонической болезнью и заболеваниями почек красная икра и рыба могут навредить из-за значительного содержания соли. Она задерживает жидкость в организме, что может привести к повышению артериального давления и увеличить нагрузку на почки.

Красная рыба и икра относятся к продуктам, богатым пуринами, поэтому пациентам с подагрой также следует быть осторожными. Пурины в организме распадаются до мочевой кислоты, избыток которой приводит к обострению заболеваний, характеризующихся отложением кристаллов мочевой кислоты в суставах.

У пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения жирная рыба и икра могут вызывать дискомфорт и ухудшение состояния. В период обострения гастрита, панкреатита или холецистита следует отказаться от тяжелых для переваривания продуктов.

Чем заменить традиционные новогодние блюда

Вместо оливье и майонезных салатов можно приготовить блюдо из свежих овощей. Используйте огурцы, помидоры, болгарский перец, зелень (рукола, шпинат, петрушка, укроп). Заправьте салат оливковым маслом с лимонным соком или натуральным йогуртом с горчицей. Можно добавить отварную куриную грудку или индейку для сытности.

Также следует отказаться от майонеза в винегрете. Классический зимний салат, приготовленный с растительным маслом, является отличным источником клетчатки и витаминов.

Салат с киноа и овощами станет еще одной хорошей заменой оливье. Смешайте отварную крупу с нарезанными свежими овощами (огурцы, помидоры, авокадо, кукуруза), добавьте зелень и заправьте лимонно-оливковой заправкой.

Вместо жирных и жареных блюд можно приготовить:

Рыбу с овощами (брокколи, цветная капуста, морковь, цукини). Запекание в фольге или пергаменте с травами и лимоном сохранит сочность и полезные свойства продуктов, избегая вредного жарения.

Курицу или индейку с травами. Целая птица, запеченная в духовке с розмарином или тимьяном, чесноком и лимоном, станет прекрасным украшением стола. Можно удалить кожу перед подачей, чтобы уменьшить содержание жира.

Тушеные овощи с нежирным мясом. Говядина или кролик с большим количеством овощей (морковь, лук, перец, помидоры) — это сытное и легкоусвояемое блюдо.

Котлеты на пару или запеченные. Используйте нежирный фарш (курица, индейка, кролик) и добавьте овощи (кабачок, морковь) для сочности и пользы.

Вместо алкогольных напитков следует отдать предпочтение домашним морсам и компотам из натуральных ягод или сухофруктов. Они богаты витаминами и не содержат вредных добавок. Другой альтернативой может стать минеральная вода с лимоном и мятой: освежающий и полезный напиток, который поможет пищеварению.

Травяные чаи — еще одна замена алкоголю. Ромашка, мята, мелисса обладают успокаивающим действием и способствуют улучшению пищеварения.

Свежевыжатые соки в умеренных количествах подойдут, если нет противопоказаний. Главное — помните о содержании сахара.

Вместо сладких десертов можно приготовить:

Фруктовые салаты — кладезь витаминов и клетчатки. Смешайте фрукты (яблоки, груши, цитрусовые, ягоды) и заправьте натуральным йогуртом или медом (если нет противопоказаний).

Запеченные яблоки с корицей: классический и полезный десерт, который можно приготовить без добавления сахара.

Ягодное желе на агар-агаре. Растительный заменитель желатина полезен для пищеварения.

Особые рекомендации по красной икре и рыбе

Если вы относитесь к тем, кому красная икра и красная рыба не противопоказаны, но вы хотите быть более осторожными, вот несколько советов:

Умеренность: даже если нет прямых противопоказаний, употребляйте эти продукты в небольших количествах. Маленькая порция красной икры или кусочек красной рыбы не нанесут вреда.

Качество: выбирайте только свежие и качественные продукты от проверенных производителей.

Сопровождение: подавайте красную рыбу с большим количеством свежих овощей и зелени, которые помогут пищеварению.

Если вы любите икру, но опасаетесь соли, попробуйте найти варианты с ее пониженным содержанием или употребляйте деликатес в малых количествах, например, на кусочке цельнозернового хлеба с авокадо.

