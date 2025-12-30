Лавров заявил о праве украинцев в России определять свою судьбу Лавров: живущие в России украинцы должны участвовать в референдуме

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости подчеркнул необходимость учета в ходе голосования мнения всех украинцев, включая миллионы проживающих в России. Так он ответил на вопрос о параметрах организации референдума. По мнению Лаврова, процесс должен быть максимально инклюзивным и справедливым.

Нужно <…> дать украинскому народу возможность определить свою судьбу, включая то огромное количество его представителей, которые живут в России, — сказал Сергей Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мар-а-Лаго заявил о возможности проведения всенародного голосования по отдельным положениям мирного плана. Это позволит выяснить мнение граждан по нескольким ключевым вопросам урегулирования, уточнил он. Глава государства подтвердил, что в первую очередь плебисцит должен решить территориальные вопросы. При этом референдум может быть организован по любому пункту мирных предложений.

До этого президент США Трамп положительно оценил итоги важных дипломатических контактов, состоявшихся 28 декабря. Он заявил, что встреча была «замечательной», а двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и вовсе был «прекрасным».