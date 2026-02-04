Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 03:25

Генпрокуратура Ливии собрала комиссию для расследования убийства сына Каддафи

Муаммар Каддафи Муаммар Каддафи Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
Генеральная прокуратура Ливии сформировала специальную комиссию для расследования убийства Сейфа аль-Ислама — сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, передает телеканал Libya al-Ahrar. Члены комиссии посетят город Эз-Зинтан.

Источник информировал, что там они проведут следственные мероприятия. При этом в офисе сына Каддафи заявили, что его убийство — политический акт.

Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе страны. По информации источника, мужчина подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков. Другие подробности инцидента на данный момент не раскрываются.

В 2021 году аль-Ислам заявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые, однако, были отложены. В 2023 году спецпредставитель генсека ООН по Ливии и глава миссии организации по поддержке в этой стране Абдулай Батили подтвердил, что сын Каддафи сможет выдвинуть свою кандидатуру, если захочет.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что частный самолет Falcon 50 разбился недалеко от Анкары в Турции, на его борту находились пять человек, в том числе начальник Генштаба ливийской армии. Правительство Ливии позже официально объявило трехдневный общенациональный траур.

Ливия
Муаммар Каддафи
расследования
убийства
Генпрокуратура Ливии собрала комиссию из-за убийства сына Каддафи
