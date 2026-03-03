БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане

Несколько дронов атаковали резервуары с топливом в порту Дукм, расположенном на востоке Омана, сообщает Times of Oman. Один из БПЛА попал в топливный бак.

По словам властей, причиненный ущерб уже локализовали, в результате происшествия никто не пострадал. Правительство осудило эти действия и пообещало расследовать инцидент.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты и Израиль своими действиями подрывают международную энергетическую безопасность. Таким образом она отреагировала на военную операцию стран против Ирана.

Между тем доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов подчеркивал, что колебания цен на нефть напрямую связаны с военной операцией США и Израиля в Иране. По его словам, стоимость топлива будет зависеть от продолжительности конфликта.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предположил, что рынок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива стоит на пороге серьезного ралли. По его мнению, цены на газ удвоятся, а стоимость барреля нефти достигнет $100.