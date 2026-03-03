Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:57

Аналитик объяснил, как конфликт в Иране ударит по стоимости нефти

Аналитик Суверов: цены на нефть будут зависеть от длительности конфликта в Иране

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Колебания цен на нефтяном рынке напрямую связаны с военной операцией Соединенных Штатов и Израиля в Иране, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов. По его словам, которые приводит информационная служба «Вести», стоимость топлива будет зависеть от того, как долго продлится конфликт.

Думаю, что ситуация на нефтяном рынке будет зависеть от длительности военной операции против Ирана, а также от длительности перекрытия Ормузского пролива, — предположил Суверов.

Он уточнил, что, если операция в Иране затянется, цены на нефть могут подняться даже до $90 (6,9 тыс. рублей) за баррель. Если же конфликт быстро разрешится, Суверов не исключил обратный откат котировок в районе $70 (5,4 тыс. рублей) за баррель.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предположил, что рынок энергоносителей на фоне блокировки Ормузского пролива стоит на пороге серьезного ралли. По его мнению, цены на газ удвоятся, а стоимость барреля нефти достигнет $100.

