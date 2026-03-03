Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 11:06

Сальдо сообщил о последствиях атак ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: один человек погиб в результате атак ВСУ на Херсонскую область

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
За прошедшие сутки один человек погиб и двое пострадали в результате атак ВСУ на Херсонскую область, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Мужчина умер в окрестностях села Великие Копани. Украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю, в котором находился житель.

В окрестностях села Великие Копани удар беспилотника по легковому автомобилю привел к гибели мужчины. Его личность устанавливается. Также был ранен мужчина 1985 года рождения. С множественными мелкими осколочными ранениями по всей поверхности спины и контузией головного мозга он госпитализирован в Скадовскую ЦГБ, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 3 марта сбили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации ведомства, атакам ВСУ с воздуха подверглись три региона — Крым, Белгородская и Астраханская области.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали ударным дроном корпус Городской клинической больницы № 7 на улице Университетской в Донецке. Кроме того, под обстрел попали два других гражданских объекта, в том числе частный жилой дом.

Владимир Сальдо
атаки
ВСУ
Херсонская область
