Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение

Судья по делу задержанного в Польше по запросу Украины археолога Александра Бутягина подал в отставку из-за сомнений вышестоящих инстанций в его беспристрастности, передает ТАСС со ссылкой на родственников ученого. При этом отмечается, что он все же продолжит работу в ходе данного процесса.

За прошедшие недели судья Дариуш Любовский, которого суд отказался отвести от дела Александра Бутягина, был смещен с руководящей должности в секции международных уголовных дел Варшавского окружного суда, после чего он подал в отставку, — сообщили близкие археолога.

Ранее адвокат ученого Лукаш Нагурский заявлял, что Окружной суд Варшавы до сих пор не назначил дату рассмотрения запроса об экстрадиции Бутягина на Украину. По словам защитника, это произойдет после того, как в суд поступят необходимые документы из апелляционной инстанции.

Сотрудник Эрмитажа был задержан в Польше в начале декабря 2025 года на основании украинского запроса. Киев обвиняет ученого в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму. Сразу после задержания окружной суд Варшавы отправил Бутягина под арест на 30 дней, а затем продлил меру пресечения до 4 марта.