Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 18:29

Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше

Адвокат Нагурский: суд Варшавы еще не назначил заседание по экстрадиции Бутягина

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Окружной суд Варшавы до сих пор не назначил дату рассмотрения запроса об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский. По словам защитника, это произойдет после того, как в суд поступят необходимые документы из апелляционной инстанции.

На данный момент еще не назначена дата заседания по экстрадиции. Вероятно, что это будет сделано в ближайшее время, как только в окружной суд поступят документы из апелляционного суда, но на данный момент дата еще неизвестна, — сказал Нагурский.

Сотрудник Эрмитажа был задержан в Польше в начале декабря 2025 года на основании украинского запроса. Киев обвиняет ученого в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму. Сразу после задержания окружной суд Варшавы отправил Бутягина под арест на 30 дней, а затем продлил меру пресечения до 4 марта. Во вторник апелляционный суд польской столицы отклонил жалобу защиты на это решение.

Ранее родственники археолога заявили, что вероятность освобождения Бутягина из следственного изолятора Варшавы до окончательного решения по вопросу экстрадиции оценивается как крайне незначительная. На февраль назначены два заседания апелляционной инстанции.

Польша
суды
археологи
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Режиссер ушел из BAFTA после расистского скандала
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.