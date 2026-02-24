Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше Адвокат Нагурский: суд Варшавы еще не назначил заседание по экстрадиции Бутягина

Окружной суд Варшавы до сих пор не назначил дату рассмотрения запроса об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина, сообщил РИА Новости его адвокат Лукаш Нагурский. По словам защитника, это произойдет после того, как в суд поступят необходимые документы из апелляционной инстанции.

На данный момент еще не назначена дата заседания по экстрадиции. Вероятно, что это будет сделано в ближайшее время, как только в окружной суд поступят документы из апелляционного суда, но на данный момент дата еще неизвестна, — сказал Нагурский.

Сотрудник Эрмитажа был задержан в Польше в начале декабря 2025 года на основании украинского запроса. Киев обвиняет ученого в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму. Сразу после задержания окружной суд Варшавы отправил Бутягина под арест на 30 дней, а затем продлил меру пресечения до 4 марта. Во вторник апелляционный суд польской столицы отклонил жалобу защиты на это решение.

Ранее родственники археолога заявили, что вероятность освобождения Бутягина из следственного изолятора Варшавы до окончательного решения по вопросу экстрадиции оценивается как крайне незначительная. На февраль назначены два заседания апелляционной инстанции.