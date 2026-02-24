Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 21:40

В Латвии задержали известного корееведа

Корееведа Ланькова задержали в Латвии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Корееведа Андрея Ланькова с гражданством России и Австралии задержали в Латвии прямо перед лекцией, сообщает РБК со ссылкой в ивент-агентстве Curiosophy Events. Ему грозит депортация и внесение в «черный список».

Андрей Николаевич в безопасности, ожидает прибытия адвоката. Консул Австралии оповещен о сложившейся ситуации, — добавили организаторы.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила обращение верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств в связи с нарушением прав русскоязычных жителей Латвии. Российская сторона также подняла этот вопрос на заседании Постсовета ОБСЕ.

До этого лидер латвийской парламентской партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды. На заседании сейма он раскритиковал притеснение русскоязычных, после чего большинство парламентариев проголосовало за его удаление из зала.

Латвия
Россия
ученые
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство России не пустит обратно ушедшие автоконцерны Европы
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
Иран пообещал заключить сделку с США
Мотострелковая бригада в КЧР получила знамя с подписью Путина
Спасший мальчика в Петербурге дворник в 2025 году помог еще одному ребенку
В Латвии задержали известного корееведа
Глава Лувра не выдержала кризиса и попросилась в отставку
Депутаты потребовали обнародовать компромат на брата короля
«Было страшно»: комик раскрыл шокирующие подробности участия в КВН
Культовый роман обещали вернуть в продажу после редактирования
Самбурская, кулинарное шоу, три дочки: как живет актриса Дарья Сагалова
Глава крупнейшего банка США увидел параллели с мировым кризисом 2008 года
Экс-премьер Британии назвал причину стремления Украины к миру
США и Россия не голосовали за резолюцию ГА ООН по Украине
Петербуржцам раскрыли, когда в городе потеплеет
В Петербурге построят мусорный комплекс с ястребами и соколами
Представитель Стармера высказался о планах передачи Украине ядерного оружия
Одна страна ЕС поддержала Украину и бойкотировала открытие Паралимпиады
Пискарев раскрыл, как Запад точит зубы на Госдуму перед выборами
Раскрыты подробности биографии подозреваемого во взрыве в Москве
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.