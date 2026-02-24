В Латвии задержали известного корееведа

Корееведа Андрея Ланькова с гражданством России и Австралии задержали в Латвии прямо перед лекцией, сообщает РБК со ссылкой в ивент-агентстве Curiosophy Events. Ему грозит депортация и внесение в «черный список».

Андрей Николаевич в безопасности, ожидает прибытия адвоката. Консул Австралии оповещен о сложившейся ситуации, — добавили организаторы.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила обращение верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств в связи с нарушением прав русскоязычных жителей Латвии. Российская сторона также подняла этот вопрос на заседании Постсовета ОБСЕ.

До этого лидер латвийской парламентской партии «Стабильность!», депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды. На заседании сейма он раскритиковал притеснение русскоязычных, после чего большинство парламентариев проголосовало за его удаление из зала.