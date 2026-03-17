Бежавший из России писатель не смог спрятать последний элитный актив

Последнюю элитную квартиру писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) арестовали в Москве, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, фантаст не успел продать оформленное на мать жилье.

В материале говорится, что писатель купил эту квартиру в феврале 2023 года и сразу оформил ее на свою мать Ларису Вениаминовну. Такая схема, пишет канал, использовалась для того, чтобы в случае проблем из-за статуса иноагента жилье не изъяли в пользу государства.

Квартира в Олсуфьевском переулке вместе с парковочным местом оценивается примерно в 200 млн рублей. Журналисты обратили внимание, что это жилье, как и все предыдущие квартиры писателя, расположено на третьем этаже.

Ранее сообщалось, что Глуховский в срочном порядке продал недвижимость в самом центре Москвы. По информации источников, речь идет о двух квартирах, которые журналист переписал на мать. Чтобы продать их, Глуховскому пришлось снизить цену на 100 млн рублей. Обе квартиры площадью 144 и 105 квадратных метров находятся в доме на Петровке.