Семеро россиян пострадали после ДТП в Анталье

Семь граждан России пострадали в Анталье при столкновении двух туристических микроавтобусов, сообщает Telegram-канал RT. Их доставили в больницу.

По данным канала, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Причина аварии пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что на 563-м километре трассы М-12 «Восток» в ДТП попал автобус, в котором находились 40 граждан КНДР. По предварительной версии, водитель транспортного средства мог уснуть за рулем.

