Озвучено имя возможного замглавы МВД России

Новым заместителем главы МВД России назначен Алексей Макаров, сообщил источник «Коммерсанта» в ведомстве. Указ подписан президентом Владимиром Путиным 22 мая. Завтра, 26 мая, Макарова представят коллективу.

Его предшественник Виталий Шулика также перешел на другую должность. Он займет пост замминистра обороны вместо Олега Савельева, говорится в сообщении.

Ранее источники сообщили, что экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом России в Абхазии. Его утверждение в этой должности, по данным собеседников, ожидается в ближайшее время. Источник добавил, что чиновнику предлагали несколько вариантов трудоустройства, включая пост замминистра экономического развития.

Кроме того, президент России Владимир Путин назначил Андрея Козлова новым помощником секретаря Совбеза РФ, сменив на этом посту Павла Коновальчика. В апреле бывший помощник секретаря Совбеза занял пост первого заместителя гендиректора ТАСС.

Также источник сообщил, что список претендентов на посты замов главы Минцифры уже сформирован. По его данным, кадровые перестановки призваны в первую очередь укрепить руководящий состав.