Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 15:41

Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России

Андрей Козлов назначен помощником секретаря Совбеза России по указу Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин назначил нового помощника секретаря Совета безопасности РФ. Согласно соответствующему указу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, им стал Андрей Козлов.

Назначить Козлова Андрея Геннадьевича помощником секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.

Отмечается, что в середине апреля экс-помощник секретаря СБ РФ Павел Коновальчик был назначен первым заместителем гендиректора информационного агентства ТАСС. Он проработал в роли помощника секретаря Совбеза с июля 2024 года по март 2026 года.

Ранее ветеран СВО Андрей Бурмистров стал заместителем министра в Забайкальском крае. Бывший военнослужащий, награжденный медалями за храбрость, будет отвечать за социальную и демографическую политику. У Бурмистрова высшее юридическое образование.

До этого бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы. Путин 13 мая принял отставку Гладкова по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Шуваев.

Власть
Россия
Владимир Путин
Совбез РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка умерла после драки с работницами кафе
Врач перечислил симптомы «болезни поцелуев»
«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук ответил, выталкивают ли Армению из ЕАЭС
Развожаев рассказал о состоянии раненных при обрушении балкона в Севастополе
Заводы КАМАЗа отказались от четырехдневной рабочей недели
В Госдуме заявили о военном преступлении ВСУ после удара по колледжу в ЛНР
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
«Сгорела от волны»: стало известно о еще одной жертве атаки ВСУ по колледжу
Прикована к инвалидной коляске: секс с мужем дорого обошелся россиянке
В ЛНР после атаки ВСУ 18-летнему юноше могут ампутировать руку
Психиатр объяснил рост числа людей с ментальными расстройствами
Политолог ответил, почему Буданов делает заявления о России
Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России
Автобус с 44 российскими школьниками попал в ДТП
Стала известна судьба семерых пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск
Возросло число зараженных хантавирусом на злополучном лайнере MV Hondius
Психиатр перечислил признаки алкоголизма
Нашли опасного паразита: почему Москва ставит Армению «на стоп»
Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по трагедии в Старобельске
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.