Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин назначил нового помощника секретаря Совета безопасности РФ. Согласно соответствующему указу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, им стал Андрей Козлов.

Назначить Козлова Андрея Геннадьевича помощником секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.

Отмечается, что в середине апреля экс-помощник секретаря СБ РФ Павел Коновальчик был назначен первым заместителем гендиректора информационного агентства ТАСС. Он проработал в роли помощника секретаря Совбеза с июля 2024 года по март 2026 года.

Ранее ветеран СВО Андрей Бурмистров стал заместителем министра в Забайкальском крае. Бывший военнослужащий, награжденный медалями за храбрость, будет отвечать за социальную и демографическую политику. У Бурмистрова высшее юридическое образование.

До этого бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы. Путин 13 мая принял отставку Гладкова по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Шуваев.