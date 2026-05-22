Стало известно, когда пройдет заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по общежитию

Запрошенное Россией экстренное заседание СБ ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию в Старобельске состоится 22 мая в 22:00 по московскому времени, сообщили в постпредстве страны при организации. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в Telegram-канале ведомства.

22 мая в 15:00 по Нью-Йорку состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске, — сказано в сообщении.

Ранее представитель СК России Светлана Петренко заявила, что ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа с помощью четырех БПЛА. По ее словам, пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Точное число погибших и пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.